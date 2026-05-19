Потратили чужие деньги в супермаркетах и уехали в колонию: дерзкое преступление потрясло Уфу

Суд вынес обвинительный приговор четырем школьникам, которые избили случайного прохожего, опустошили его банковскую карту и разворовали чужие автомобили. Об этом пишет Газета.ру.

Нападение у Дома пионеров и ограбление

В Уфе судебные инстанции вынесли жесткое решение в отношении четверых несовершеннолетних, совершивших серию преступлений. По информации локальных источников, криминальный инцидент произошел в ночное время суток неподалеку от местного Дома пионеров. Группа школьников спровоцировала конфликт со случайным прохожим, выбрав малозначительный повод для придирок. Напав на мужчину, подростки повалили его на землю и жестоко избили, после чего открыто похитили его личные ценные вещи — мобильный телефон и пластиковую банковскую карту, после чего поспешили скрыться с места преступления.

Ночные погромы и трата чужих денег

Завладев платежным средством пострадавшего, банда направилась по торговым точкам. Совершая покупки в магазинах, несовершеннолетние успели потратить с банковского счета избитого уфимца около 10 тысяч рублей. На этом ночные похождения компании не закончились: по дороге к дому хулиганы устроили погром, разбивая стекла в припаркованных автомобилях. Проникая внутрь поврежденных транспортных средств, они похищали имущество автовладельцев, нанеся им дополнительный материальный ущерб в размере порядка 24 тысяч рублей.

Задержание, признание вины и суровый приговор

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить личности и задержать всех участников ночных налетов. Оказавшись под следствием, юные злоумышленники частично признали свою вину в инкриминируемых деяниях и полностью компенсировали нанесенный материальный урон, вернув все украденные вещи законным владельцам.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела о разбое, краже и умышленном повреждении чужого имущества, счел невозможным исправление фигурантов без изоляции от общества. Всем четверым были назначены реальные сроки заключения: самый активный участник получил 5 лет колонии, второй соучастник приговорен к 3,5 годам, а оставшиеся двое проведут в местах лишения свободы 2 года и 1,5 года соответственно.