Потребление минтая в России достигло рекордного за 20 лет уровня в 4 кг на человека

В 2024 году россияне вдохновились новым кулинарным трендом, связанным с потреблением минтая. Оно достигло рекордного за 20 лет уровня — 4 кг на человека, сообщил РБК со ссылкой на президента Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака.

Он отметил, что такой тренд связан с увеличением поставок и значительным ростом спроса на эту рыбу. Минтай сегодня стал одним из основных продуктов в «рыбной корзине» россиян, уступая по популярности лишь сельди и горбуше.

Уловы минтая в этом году увеличились до 1,99 млн тонн, а спрос на продукты глубокой переработки, включая филе и сурими из минтая, также значительно возрос. Так, поставки филе выросли в 2,6 раза, а сурими — в 1,9 раза. Эксперт отметил, что это говорит о том, что привычки потребителей изменяются и многие выбирают более доступные и разнообразные источники белка.

Исторически минтай считался второстепенной рыбой и даже получил неформальное прозвище «кошачья рыба» в советские времена. Однако сейчас его имидж меняется, и он активно популяризируется. В частности, АДМ запустила программу «Дальневосточный минтай», направленную на повышение интереса к этому продукту.

Несмотря на рост потребления, оптовые цены на минтай в начале 2025 года увеличились на 40%. Тем не менее благодаря своей доступности минтай продолжает оставаться привлекательным источником качественного белка для многих россиян.

Рыболовецкая промышленность также не остается в стороне от изменений. Один из крупнейших добытчиков минтая — Русская рыбопромышленная компания (РРПК), планирует разработать новые продукты из филе и сурими.

Эксперты подчеркивают, что дальнейший рост рынка будет поддерживаться развитием переработки и активной популяризацией минтая, который с каждым годом прочно занимает свою нишу на российском рынке.

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