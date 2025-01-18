В Рыбном союзе назвали способы выбора самый экологически чистой рыбы

По словам экспертов Рыбного союза, традиционно рыба, вылавливаемая в Северном и Дальневосточном бассейнах, считается наиболее экологичной. Кроме того, чем выше широты, тем экологичнее морепродукты. Об этом сообщает Life.ru.

Подчеркивается, что это логично, поскольку там, где меньше развита деятельность человека, экосистема сохраняется без антропогенного влияния.

Уточняется, что к указанному виду рыб относят минтай, треску, пикшу, навагу, сайду, тихоокеанскую и атлантическую сельди, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточные камбалы, тихоокеанские лососи, северные креветки, крабы и прочие виды водных биоресурсов.

Отмечается, что в целом рыба и морепродукты, добываемые в иных бассейнах страны, также безопасны. Россельхознадзор регулярно проводит мониторинг ветеринарной безопасности районов промысла. За безопасностью и качеством продукции на полке также следит Роспотребнадзор.

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