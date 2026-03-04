«Поцелуй Венеры»: жители Подмосковья увидят сближение двух планет 8 марта

Природа приготовила жителям региона настоящий подарок к Международному женскому дню. Как пишет REGIONS , вечером 7 и 8 марта в небе над северным полушарием произойдет эффектное сближение двух планет — Венеры и Сатурна. Астрономы уже окрестили это явление романтичным термином «Поцелуй Венеры».

О том, как не пропустить космическое рандеву, REGIONS рассказал астрофизик, преподаватель колледжа «Энергия» Сергей Чумаков. По его словам, для науки подобные сближения — дело привычное, но для обычных наблюдателей это шанс увидеть настоящую небесную гармонию.

«Венеру и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом как две светящиеся точки. Обе планеты будут видны сразу после захода Солнца очень низко над горизонтом в западной части неба», — пояснил эксперт.

Венера, напоминают астрономы, является третьим по яркости объектом на небосводе после Солнца и Луны. Однако чтобы в полной мере насладиться ее блеском в компании Сатурна, придется покинуть пределы города. Высокие здания и уличное освещение создают так называемую засветку, которая способна испортить впечатление даже от такого редкого события.

Специалисты рекомендуют выбираться на открытую местность, желательно за чертой населенных пунктов, где ничто не помешает обзору западного горизонта. Но есть важное предостережение: наблюдать планеты лучше всего сразу после заката, пока они находятся в лучах зари. Использовать бинокль или телескоп в это время астрофизики не советуют — яркий свет Венеры в сочетании с сумеречным освещением может быть опасен для глаз.

Так что лучшая оптика 7 и 8 марта — собственные глаза и удачно выбранное место. Главное — успеть застать момент, пока две планеты дарят друг другу этот небесный поцелуй.

