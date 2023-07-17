Повалий призналась, что планирует купить жилье в ипотеку

Как сообщает портал «Дни.ру» , сейчас певица живет в одной из съемных квартир в центре столицы. По ее словам, у нее никогда не было там своего жилья. Но, как оказалось, скоро ситуация изменится.

Артистка сейчас активно ищет себе недвижимость. Где-то же надо иметь свое место, свое гнездышко. Хотя на данный момент Таисия Повалий пока что не определилась, что это будет. А выбор стоит между загородным домом и квартирой. По крайней мере, желание что-то приобрести точно присутствует.

Однако денег на это найдет не каждая звезда, как выяснилось. Все считают, что артисты совершают крупные покупки одним разом, но на самом деле все не всегда так. Повалий сказала, что вынуждена, как и остальные люди, взять кредит. Она – не первая и не последняя знаменитость, кто прибегает к помощи банка.