Повар из Подмосковья провел мастер-класс на международном форуме «Россия»

В «Доме русской кухни» на ВДНХ подмосковный стряпун провел мастер-класс, на котором рассказал, как приготовить по старинным русским рецептам тельное, салат из палтуса с пшеном и таранчук из баранины, которую в давние времена наши предки готовили в русской печи. Мясо томили в квасе с луком и чесноком в специальном чугунке.

По словам повара, в звенигородском кафе каждый месяц устраиваются гастрономические ужины с участием известных шеф-поваров. Олег Коробань добавил, что в новом году здесь также планируют проводить литературные вечера по произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других.