Поведение чиновника во время суда шокировало родных погибшего подчиненного

В Иловлинском районном суде Волгоградской области завершается процесс по резонансному делу главы администрации Ивана Геля. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», у многих вызвало вопросы поведение чиновника, который рискует оказаться в колонии.

Прокуратура требует для чиновника шестилетнего срока за гибель начальника ГО и ЧС Александра Переярина во время тушения степного пожара в 2022 году. По версии следствия, Гель отправил сотрудников, хотя в их прямые обязанности не входило участие в борьбе с природными стихиями. Однако глава отдал прямой приказ, что привело к трагедии.

Сообщается, что на своем последнем заседании Гель отказался отвечать на три ключевых вопроса: о признании вины, компенсациях и извинениях родственникам погибшего. По словам адвоката потерпевших, семья даже не услышала раскаяния.

Процесс называют уникальным, ведь обвиняемый до сих пор не отстранен от должности. Предполагают, что действующие сотрудники администрации дают противоречивые показания. Впрочем, некоторые бывшие коллеги и местные жители уверенно заявляют: Гель отправлял людей на тушение пожара без подготовки и защитного снаряжения.

Государственное обвинение настаивает на шести годах колонии, потерпевшие требуют компенсации по 3 миллиона рублей каждому. Защита продолжает добиваться полного оправдания, ссылаясь на недостаточность доказательств.

7 августа Иван Гель произнесет последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора. Решение станет знаковым — либо чиновник официально вернется к обязанностям, либо отправится в колонию.

Ранее сообщалось, что чиновника уволили за пикантный момент с секретаршей на онлайн-совещании.