«Повод вернуться живым»: уже на СВО боец узнал о сюрпризе, который ему приготовила девушка

Героически погибший на СВО Артем Костомаров завещал своим родным замечательный сюрприз. Парню был всего 21 год, женат он не был, но оказалось, что после себя он оставил свою частичку — уже после его гибели на свет появилась дочь бойца.

В Орловской области помнят Артема как замечательного парня, который всем помогал и с детства стремился стать спасателем. Мама парня, Наталья, не хотела, чтобы ее сын становился военным. Но Костомаров ее не послушал, и с большим удовольствием участвовал в учениях и военных играх в армии.

«Сын до ухода на спецоперацию встречался с девушкой Настей. И на наше счастье она оказалась беременна. Мой сыночек оставил нам частичку себя. У него родилась дочь», — делится радостью Костомарова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас девочке уже восемь месяцев.

«Смотрю на нее и вижу маленького Артема. Сыночек узнал, что станет папой уже там, за лентой. Он был очень рад, говорил, что это еще один повод вернуться живым, строил планы на жизнь. Да только судьба распорядилась иначе», — вздыхает Наталья.

Артем договорился со своей девушкой, что если родится мальчик, то назовут его Артемом, в честь отца, а если девочка, то на усмотрение невесты.

«Мы с Настей до скрининга так и думали, что мальчик будет, Артем Артемович. Но родилась Эмилия. Жаль, расписаться они не успели. Хотели после возвращения. Но все же осталась нам от сына радость, внученька», — отмечает Наталья.

О том, как жил и погиб Артем Костомаров, читайте в нашем материале.