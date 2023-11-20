«Повод включить голову»: выяснилось, какое наказание грозит актеру Чиркову за пьяный скандал на конкурсе
Юрист Георгиева рассказала, могут ли актера Чиркова привлечь к ответственности
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Звезда сериалов «Душегубы» Сергей Чирков устроил скандал в финале творческого конкурса «Энергия улиц». По словам организаторов и гостей мероприятия, актер был пьян, ругался матом и пытался отобрать телефоны у детей, которые его снимали.
Юрист Алла Георгиева рассказала, ждет ли артиста ответственность за подобное поведение.
«В действиях актера имеются противоправные поступки — это появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За это накажут административным штрафом в размере от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, артиста могут наказать так же за мат в общественном месте.
«Могут привлечь к уголовной ответственности и за попытку отобрать телефоны, что зависит от стоимости гаджетов, и за угрозы, в зависимости от их реальности и того, как их восприняли люди, которым они были адресованы», — отметила собеседница.
Георгиева считает, что административная ответственность не повлияет на кошелек актера, а тяжесть наказания не будет ощутимой.
«Может наступить гражданско-правовая ответственность. Ее размер будет зависеть от тяжести морального вреда публики. Несколько исков о компенсации морального вреда станут для актера поводом включить голову», — добавила юрист.
Ранее МВД заинтересовалось историей с поведением актера Чиркова на детском конкурсе.