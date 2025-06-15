Повредивший машину журналистов в Петербурге «спецагент» из Мариинки отправлен в дурдом

Артист Мариинского театра Григор Вернер, который нанес ущерб транспортному средству съёмочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания был доставлен в психиатрическую клинику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах Северной столицы.

В воскресенье, 15 июня, Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации, опубликовала информацию о задержании мужчины, проживающего в Санкт-Петербурге. В ходе конфликта, произошедшего в районе Ольгино, этот человек причинил ущерб транспортному средству, принадлежащему съемочной группе местного телеканала.

Волк не предоставила информацию о личности задержанного, однако источник в оперативных службах региона, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что речь идет о солисте Мариинского театра Григории Вернере, который повредил автомобиль телеканала «78».

«После задержания он был направлен в психиатрическую больницу», — сказал собеседник агентства.

В преддверии инцидента с участием автомобиля журналистов Вернер совершил ряд странных действий. В частности, в пятницу утром он якобы пришёл на автомойку в Ольгино, имея при себе нож на поясе и пистолет в кобуре. Кроме того, он демонстрировал удостоверение, которое, по его словам, подтверждало его статус некоего специального агента.

В тот же день на набережной реки Фонтанки в центре Петербурга артист якобы потребовал от капитана катера, чтобы тот доставил его по воде до театра. В качестве аргумента он использовал пистолет, заплатив за услугу 300 руб. А после уже в такси Вернер пытался петь.