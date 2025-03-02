Повсюду крики и паника, люди бегут с фуд-корта: момент стрельбы в ТЦ «Красный кит»

В результате инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре «Красный кит», расположенном в подмосковных Мытищах, пострадали три человека. Об этом передает Телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, все пострадавшие получили ранения в области ног и спины. Очевидцы сообщили, что до инцидента неизвестный в форме курьера вступил в конфликт с охранниками торгового центра. После этого он открыл огонь внутри здания.

Представители правоохранительных органов пока не предоставили официальной информации о случившемся.

На видео, которое распространяется в телеграм-каналах, запечатлен момент стрельбы в торговом центре «Красный кит». На записи можно увидеть, как люди в панике разбегаются с фуд-корта, слышатся крики. Также можно различить звуки выстрелов, которые были произведены, по меньшей мере, дважды.