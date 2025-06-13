Повторил путь Алибасова: мужчина напился чистящего средства и попал под нож хирургов

В Омске хирурги городской больницы №1 успешно восстановили пищевод пациенту, который почти год не мог нормально питаться. Мужчина получил тяжелейший химический ожог пищевода после случайного употребления чистящего средства, что привело к полной непроходимости.

О случае спасения мужчины рассказал министр здравоохранения Омской области. По его словам, пациент обращался после отравления, прошел первоначальное лечение методом бужирования, но это дало лишь временный эффект.

К началу 2025 года состояние пациента ухудшилось настолько, что врачи приняли решение о радикальной операции. На этот момент сибиряк не мог есть и критично похудел. Как оказалось, естественному процессу мешал протяженный рубцовый стеноз пищевода.

Хирурги полностью удалили поврежденный пищевод, заменив его реконструированным из части желудка — так называемым желудочным стеблем.

Спустя несколько месяцев после сложнейшего вмешательства, мужчина уже может употреблять как твердую, так и жидкую пищу. Его вес постепенно приходит в норму.

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