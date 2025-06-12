Прорыв в кардиохирургии: врачи в Подмосковье провели операцию на открытом сердце

В Московской области впервые в регионе проведена операция аортокоронарного шунтирования. Пациентом стал 59-летний житель Егорьевска, годами страдавший от сильных болей в груди и затрудненного дыхания, сообщает канал 360.

Мужчина на момент обращения к специалистам уже не мог ни есть, ни ходить. Приступы боли в груди были мучительные. Обследование в Егорьевской больнице выявило критическую закупорку сердечных сосудов холестериновыми бляшками, что угрожало жизни. Также врачи тщательно проверили, нет ли у обратившегося скрытых заболеваний и противопоказаний.

«Нашей больнице окажут всяческую поддержку, как это происходит сейчас. Поэтому таких пациентов мы будем брать, и я надеюсь, что когда-то эта операция станет рутинной, обыденной», — подчеркнул главврач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.

Однако в настоящее время операция редкая, а для Подмосковья вовсе уникальная. Как отметили в учреждении, вся операция длилась пять часов. Хирурги создали обходной путь для кровотока, используя сосуд из ноги пациента.

Помощь оказали успешно, с использованием высоких технологий и подключив весь профессионализм коллектива больницы. В результате удалось спасти жизнь мужчины.

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