«Повторите настройку снова и снова»: новый ИИ от Google зациклил телевизоры по всему миру

Владельцы телевизоров с системой Google TV по всему миру столкнулись с массовыми сбоями в работе поиска, пишет Carexpo. Причина — интеграция нового поколения искусственного интеллекта (ИИ) Gemini, который Google начала внедрять на совместимые устройства еще осенью 2025 года. Первыми обновление получили телевизоры TCL QM9K, затем проблема распространилась на устройства других производителей.

Сбой проявляется на этапе настройки голосового ассистента. Система запрашивает разрешение на доступ к личной информации для более точного поиска, но из-за ошибки телевизор вынуждает пользователя повторять процедуру снова и снова каждый раз при попытке что-либо найти.

На платформе Reddit даже появилось видео, где видно, как устройство входит в бесконечный цикл при попытке открыть приложение.

Пользователи активно обсуждают проблему и ищут способы ее решения. Один из них предложил временный выход — откатить последнее обновление операционной системы. Однако официального комментария от Google пока не поступало.

Ранее Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала список из 12 ошибок в настройке ПО, которыми пользуются хакеры.