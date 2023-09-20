Повторное обрушение произошло на месте взрыва в многоэтажке в Балашихе

На месте взрыва в многоэтажном доме №10 по улице Октябрьская в подмосковной Балашихе произошло повторное обрушение, обрушилась стена здания. Об этом сообщает РИАМО.

Под завалами оказались спасатели, предположительно, три человека.

Напомним, утром в среду в многоквартирном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.