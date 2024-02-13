Повышение доступности нотариальных услуг для граждан обсудили в России

В России составлены рекомендации по итогам семинара-совещания на тему «Повышение доступности нотариальных услуг для граждан: развитие цифровых сервисов», проведенного Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ.

Внедрение новых цифровых сервисов, развитие механизмов электронного взаимодействия нотариата с органами публичной власти и интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг в настоящее время обеспечивают все большую доступность, оперативность и удобство в получении нотариальных услуг гражданами и юридическими лицами. Новые возможности цифрового нотариата также позволяют повысить качество нотариальных услуг и существенно сократить сроки их предоставления.

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной нотариальной палатой с 15 марта 2023 г. на ЕПГУ введен в эксплуатацию сервис «Запись на прием к нотариусу». В настоящее время к нему подключены 88 субъектов РФ и свыше 5 тысяч нотариусов, запись на прием осуществляется по 51 нотариальному действию. Сервисом воспользовались свыше 16 тысяч граждан.

Министерству юстиции РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой рекомендовано рассмотреть возможность корректировки формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа за совершение нотариальных действий с целью понижения указанного тарифа в случае оформления нотариальных документов в электронной форме.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассмотреть вопрос о возможности автоматизации посредством ЕПГУ процесса выплат кредитными организациями денежных средств в рамках отношений по наследованию имущества; организовать проведение мониторинга деятельности уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ в части эффективности эксплуатации сервиса «Запись на прием к нотариусу». Также —обеспечить доработку сервиса «Запись на прием к нотариусу» в части расширения перечня нотариальных действий, доступных при записи посредством ЕПГУ; закрепить в карточке записи опции, предусматривающие возможность информирования нотариуса о необходимости обеспечения дополнительных условий осуществления нотариальных действий для граждан с ОВЗ, получения нотариальных услуг вне рабочего места нотариуса, с участием переводчика и т.п.

Органам исполнительной власти субъектов РФ нужно: активизировать работу по информированию населения о сервисе «Запись на прием к нотариусу» в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на региональных сайтах госуслуг и официальных сайтах органов публичной власти, в средствах массовой информации.

Правительству города Москвы совместно с Федеральной нотариальной палатой: рассмотреть возможность интеграции сервиса записи на прием к нотариусу, размещенного на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы, с сервисом «Запись на прием к нотариусу», размещенном на ЕПГУ.

Федеральной нотариальной палате: продолжить информационно-разъяснительную работу с представителями нотариального сообщества о необходимости использования сервиса «Запись на прием к нотариусу» на ЕПГУ; продолжить работу по переводу нотариальных документов, в том числе свидетельства о праве на наследство (по счетам в банках), в машиночитаемый формат.