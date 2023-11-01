Повышение пенсий, льготная ипотека и банкротство: как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Каждый новый месяц привносит изменения в жизнь россиян, и ноябрь 2023 года не стал исключением. Адвокат Тимур Харди рассказал, какие законы вступают в силу в последний месяц этой осени.

Повышение пенсий

Так, пожилые граждане, которым исполнилось 80 лет и более, получат прибавку к пенсии автоматически — на основании данных Соцфонда.

«Россияне с первой группой инвалидности тоже получат прибавку в размере 7567 рублей 33 копейки. Отдельная прибавка положена пенсионерам, у которых появился иждивенец. Она составит 2522,44 рубля», — отметил Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выплаты мобилизованным

Кроме того, напомнил эксперт, в этом месяце дополнительные выплаты начнут получать мобилизованные в ряды ВС РФ военные пенсионеры. Им будут платить компенсацию вместо военной пенсии по выслуге лет. Ее размер составит 100% от потерянной из-за возвращения на военную службу пенсии.

Льготная ипотека

С 1 ноября в РФ начнет действовать «Арктическая ипотека». В рамках программы можно будет взять ипотечный кредит со ставкой 2% годовых.

«Право на такой кредит получат семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет, родители-одиночки не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком, работающие не менее 5 лет в Арктике врачи и учителя; переселенцы в Арктику с территории Украины. Жилье по данной программе можно купить в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области, а также в Ненецком автономном округе», — добавил адвокат.

Фото: [ Маргарита Разгуляева ]

Банкротство

С 3 ноября на внесудебное банкротство смогут претендовать граждане, задолженность которых составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Ранее эти границы составляли от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, с 10 до 5 лет сократится срок подачи заявления на новое банкротство.

Штраф за навязывание услуг

Компании и предприниматели, навязывающие потребителям услуги, будут штрафоваться на сумму до 40 тысяч рублей. За необоснованный отказ в рассмотрении жалоб покупателей, связанных с нарушением их прав, и уклонение от этого компании будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, напомнил Харди.

Ранее мы сообщали о том, что некоторые пенсионеры получат надбавку к пенсии с 1 ноября.