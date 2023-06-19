Повышение цен во «Вкусно – и точка» не затронет основное меню кафе, сообщили в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания. По информации компании, повышение цен коснется только позиции концепции «Кафе».

«С 26 июня цены на некоторые позиции меню в концепции «Кафе» (бывший «МакКафе») изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В среднем, повышение цен составит 6%. Изменения цен не затронут основное меню «Вкусно – и точка», – говорится в сообщении пресс-службы кафе.

19 июня СМИ сообщили, что цены в меню кафе «Вкусно – и точка» повысятся в связи с ростом себестоимости и логистики. Уточнялось, что цены на напитки в кафе останутся прежними.

Российская сеть быстрого питания «Вкусно – и точка» начала работу на базе бывших ресторанов американских ресторанов McDonald's, которые в 2022 году приняли решение продать бизнес в России. Первые рестораны «Вкусно – и точка» открылись 12 июня прошлого года.

В сентябре 2022 года российская сеть обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака «Кафе – и точка».