На фоне продолжающихся публичных дискуссий о своем поле* супруга президента Франции может демонстрировать резкие эмоциональные реакции, если давление на нее не ослабнет. К такому выводу, как сообщает издание «Аргументы и факты», пришел профайлер Руслан Панкратов, проанализировавший невербальное поведение Брижит Макрон.

Эксперт отмечает, что на видео- и фотоматериалах первая леди часто использует закрытые позы, в том числе характерное положение со сцепленными руками в области паха, что может говорить о желании оградиться от внешнего мира.

Во время одного из публичных выступлений осенью 2025 года, несмотря на попытки сохранять уверенность и улыбку, у Брижит Макрон были заметны признаки сильного напряжения. К ним относятся беспокойный, бегающий взгляд, хаотичные прикосновения к волосам и микрофону.

«По телу и голосу видны маркеры затяжного стресса: бегающий взгляд, микродвижения головы, постоянный мониторинг окружения, — комментирует Панкратов. — Тактильная дисрегуляция — это след диссоциации: человек одновременно хочет и сократить дистанцию, и выйти из контакта».

Эксперт также обратил внимание на изменение дыхания в ключевые моменты речи, что указывает на реакцию организма на отдельные темы как на потенциальную угрозу. По его словам, такие жесты, как одновременное касание своих запястий, являются попыткой «собрать» себя, проявлением самоудержания.

Панкратов подчеркнул, что в поведении Брижит Макрон четко прослеживается глубокий внутренний конфликт и признаки так называемой нарциссической уязвимости.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.