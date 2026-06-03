Позарился на выплаты: на Кубани лишили пособий отца, бросившего ребенка в детстве

Краснодарский краевой суд лишил местного жителя права на получение государственных выплат за гибель сына в зоне специальной военной операции. С исковым заявлением обратилась мать военнослужащего, которая доказала, что бывший муж десятилетиями не участвовал в жизни ребенка и отбывал наказание в колонии, пишет Life.ru.

Судебное разбирательство в Краснодарском крае

В пресс-службе судов Краснодарского края сообщили о завершении процесса по иску матери погибшего участника СВО к своему бывшему супругу. Женщина потребовала в судебном порядке лишить отца права на получение мер государственной поддержки и компенсаций, положенных членам семей погибших военнослужащих.

Аргументы истицы и позиция суда

В ходе заседаний истица предоставила доказательства того, что мужчина полностью уклонялся от родительских обязанностей:

Отсутствие общения: Отец не поддерживал контакты с сыном на протяжении 40 лет, начиная с его детского возраста.

Материальный отказ: Мужчина никак не помогал семье финансово и не выплачивал средства на содержание ребенка.

Криминальное прошлое: Значительную часть времени, пока сын рос и взрослел, мужчина провел в местах лишения свободы, отбывая наказание в колонии.

Изучив материалы дела и выслушав доводы стороны обвинения, Краснодарский краевой суд признал требования матери законными и обоснованными. Мужчину официально лишили всех прав на выплаты за погибшего в зоне спецоперации бойца.