«Ладно, переживешь»: Шаляпин вспомнил, как Пугачева случайно разбудила его звонком

Шоумен и певец Прохор Шаляпин рассказал несколько ярких историй из своей жизни, и одна из них касается случайного звонка народной артистки СССР Аллы Пугачевой, передает Teleprogramma.org.

По словам артиста, в полдень он проснулся от телефонного звонка. На экране, отметил он, высветился необычный номер. Думая, что это звонит какой-то спонсор, нагрубил. Каково же было его удивление, когда он услышал голос Примадонны.

«Это Алла Борисовна Пугачева тебе звонит. Наверное, Филипп пошутил: дал мне твой номер, я думала, это Михаил Дмитриевич Прохоров», — объяснила она.

После короткой перепалки певица бросила трубку со словами: «Ладно, переживешь». Шаляпин признался, что этот случай запомнился ему на всю жизнь.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о примирении с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым спустя 18 лет вражды.