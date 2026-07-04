Симоньян пришла в ужас из-за приговора ее киллерам

Журналистка призналась, что находится в ужасе от осознания того, что кто-то готов лишать жизни за деньги.

Симоньян поделилась с общественностью шокирующими фото- и видеоматериалами, которые показывают, как за ней велась круглосуточная слежка. Больше всего ее поразили мотивы преступников.

«Я как христианка огорчена вообще всем этим тем, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за $50 тысяч или за $150 тысяч, или вообще за какие угодно суммы», — сказала она.

Это не первый случай покушения на жизнь Симоньян. Накануне она призналась, что на нее покушались три раза, и одно из покушений было совершено с использованием беспилотника.

Один из боевиков, который готовил покушение на Симоньян, был приговорен к 20 годам заключения. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима.

Сама Симоньян выразила надежду, что такие суровые приговоры остановят тех, кто готов совершать преступления ради денег. Она также поблагодарила правоохранительные органы за их работу и за то, что ей удалось остаться в живых.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала скандалить с женщиной, назвавшей ее разлучницей.