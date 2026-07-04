День окончания обороны Севастополя: в Химках прошла просветительская лекция о героизме защитников Крыма

В пятницу, 3 июля, в дошкольном отделении школы «Перспектива» в Химках состоялась просветительская лекция, приуроченная ко Дню окончания героической обороны Севастополя, которая длилась с октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

На мероприятии собрались педагоги, жители округа и почетные гости, чтобы почтить память защитников города, до последнего удерживавших рубежи Крыма. С приветственным словом к участникам обратилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«Севастополь — символ беспримерной стойкости и железной воли нашего народа. Даже в самые трагические моменты июля 1942 года защитники города не сложили оружия, доказав, что русский дух сломить невозможно. Проводя такие мероприятия мы создаем фундамент для воспитания будущих поколений», — отметила Наталья Каныгина.

В ходе лекции слушателям напомнили хронику тех тяжелых дней: как советские моряки, пехотинцы и жители города под непрекращающимися бомбардировками строили укрепления и отражали атаки противника. Благодаря стойкости защитников Севастополя были скованы значительные силы гитлеровской армии, что позволило сорвать планы врага по стремительному захвату Кавказа.

«Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет Родины. Современные герои СВО — это прямые наследники славы защитников Севастополя. В Химках мы реализуем масштабную программу "Успех V единстве поколений", чтобы объединить горожан вокруг любви к России. Только зная правду о своем прошлом, мы сможем построить сильное будущее нашего города и всей страны», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Просветительская акция была организована в рамках планомерной патриотической работы, которую власти и общественники Химок ведут на системной основе. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил, что подобные встречи служат важным инструментом в деле сохранения исторической памяти и укрепления межпоколенческих связей, а также сплачивают жителей муниципалитета вокруг ключевых нравственных ориентиров и общенациональных ценностей.

В финале лекции собравшиеся почтили память героев, павших при обороне Севастополя, склонив головы в минуте молчания, а затем возложили цветы у мемориалов и памятных мест, отдавая дань уважения подвигу предков.

Ранее сообщалось, что в Химках депутат Галина Болотова передала гуманитарную помощь для нужд СВО.