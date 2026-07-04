Почему нельзя терпеть головную боль летом: названы опасные симптомы мигрени

Высокая температура воздуха может стать причиной не только плохого самочувствия, но и приступов мигрени. Почему жара провоцирует головную боль, как отличить мигрень от опасных состояний и когда необходимо обратиться к врачу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала невролог, эпилептолог Елена Лифантьева.

По ее словам, высокая температура воздуха действительно может спровоцировать приступ. При этом для людей с мигренью важен не столько факт пребывания на солнце, сколько общий температурный режим окружающей среды.

Если головная боль возникла после длительного пребывания на солнце, важно обратить внимание на сопутствующие симптомы. При тепловом ударе общее самочувствие значительно ухудшается.

«Может быть кратковременное нарушение сознания, обильная рвота, чаще не приносящая облегчение, и подъем собственной температуры тела», — пояснила невролог.

Одной из самых распространенных ошибок Лифантьева назвала несоблюдение питьевого режима в жаркую погоду. Кроме того, многие слишком долго терпят головную боль и откладывают прием лекарств.

«Боль не терпим, обязательно принять препарат в первый час от начало головной боли», — порекомендовала невролог.

Консультация специалиста необходима, если приступы плохо снимаются обезболивающими препаратами, продолжаются более суток или чаще 5 дней в месяц. Это, по мнению невролога, должно стать поводом обратиться к врачу для подбора профилактической терапии.

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