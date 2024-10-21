Поздравительный марафон ко Дню отца прошел в парке им. Олега Степанова

В серпуховском парке завершился марафон в честь Дня отца. В рамках праздника также была организована программа «Отцы и дети».

Традиционно в России каждый год отмечается один из новых праздников – День отца. В этом году он выпал на 20 октября. В честь него для детей и их родителей во Дворце торжеств «Центральный» была подготовлена увлекательная концертная программа.

Так, гости могли принять участие в захватывающем квесте, посетить мастер-классы, а также наблюдать за демонстрационными спортивными тренировками и слушать тематические лекции.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Серпухов ]

По случаю Дня отца к местным жителям обратился глава Городского округа Серпухов Сергей Никитенко. По его словам, папа является фундаментом любой семьи, а также главным защитником, способным поддержать и помочь в любое время.

«Важно, что этот праздник направлен не только на укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей, но и помогает нашему молодому поколению понять, что быть хорошим отцом – это самая ответственная и важная работа», – подчеркнул Сергей Николаевич.

Такие праздники помогают воспитать молодежь в соответствии с общепринятыми семейными ценностями. Важно, чтобы они вдохновлялись настоящими примерами мужества и героизма!