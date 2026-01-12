Поздравление спустя 115 лет: открытка начала XX века нашла адресата в Балашихе

В Балашихе обнаружен уникальный исторический артефакт — рождественская открытка, отправленная в декабре 1911 года, выяснил REGIONS . Адресованная Надежде Васильевне Бусуриной, она более века ждала своего часа, чтобы рассказать современникам о быте и человеческих связях эпохи, исчезнувшей в водовороте глобальных событий.

Открытка, опубликованная телеграм-каналом «Салтыковка дачная», содержит не только личное послание, но и точный адрес: дача Плевницких в Новых Сокольниках возле станции Салтыковка. Благодаря этому исследователи смогли идентифицировать современное местоположение — домовладение № 6 по Сокольнической улице, чей облик, впрочем, значительно изменился за прошедшие 115 лет.

Текст послания, несмотря на краткость, является типичным для своего времени документом частной жизни. Сестра Нина Костина поздравляет крестную и дядю Васю с праздником, делится скукой и зовет в гости.

«Дорогая Надя, дорогая крестная и дядя Вася. Поздравляю вас с праздником. Надя, мне очень скучно без тебя, и я бы желала с вами повидаться. Приезжай к нам в гости. Любящая тебя сестра Нина Костина», — написано на открытке.

Эта бытовая зарисовка контрастирует с масштабом исторических потрясений, которым вскоре предстояло перевернуть страну: до Первой мировой войны, революций и кардинальной смены уклада жизни оставалось всего несколько лет.

Для местных историков и краеведов такие артефакты часто оказываются ценнее официальных документов. Они фиксируют повседневность: практику дачной жизни, популярные формы общения, стилистику почерка и манеру изложения мыслей. Находка стимулирует интерес к локальной истории, позволяя жителям современной Балашихи буквально прикоснуться к свидетельству эпохи, когда их город или поселок имел совершенно иной социальный ландшафт.

Таким образом, маленькая открытка выполняет роль капсулы времени, доносящей через века голоса обычных людей, чья жизнь была вписана в контекст теперь уже далекого 1911 года.

