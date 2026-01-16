Депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева объяснила, почему жалобы жильцов на некачественную уборку снега и последующие штрафы управляющим компаниям могут дать обратный эффект. По ее словам, штрафы УК выплачивает из тех же средств, которые собираются с жильцов на содержание дома. Ее слова передает НСН .

Это приводит к сокращению общего фонда на обслуживание, что может выразиться, например, в уменьшении числа дворников или ухудшении других услуг. В результате проблема с уборкой снега может усугубиться.

Разворотнева рекомендовала собственникам не направлять жалобы в контролирующие органы автоматически, а сначала разбираться в причинах неисполнения работ. Для эффективного контроля она посоветовала избрать совет дома, который будет подписывать акты приемки работ и требовать от управляющей компании перерасчета за некачественные услуги.

В случае систематического недобросовестного исполнения обязанностей УК можно сменить на общем собрании собственников. Также депутат отметила, что в периоды сильных снегопадов жильцы могут самостоятельно организовать уборку придомовой территории или скинуться на найм дополнительных рабочих.

