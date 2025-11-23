«Пожалуйста, включите свет и вызовите скорую!». Что случилось на концерте Алсу?

Фото: [ Скорая помощь у Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Выступление популярной российской певицы Алсу в столичном концертном зале «Москва» было внезапно прервано в связи с чрезвычайным происшествием. Соответствующая информация появилась в издании «АиФ».

Поводом для остановки шоу стало резкое ухудшение самочувствия одного из посетителей. Инцидент случился в разгар мероприятия, после того как артистка исполнила 11 композиций. Согласно свидетельствам гостей, в зале неожиданно поднялся шум, вслед за которым раздались возгласы с призывом помочь. Алсу незамедлительно отреагировала, попросив включить свет и вызвать скорую. Посетителю, которому стало плохо, оперативно оказали содействие и вывели из зрительного зала, а также обеспечили вызов бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщается, возникшая пауза заняла около четверти часа. После этого певица снова вышла к публике и успешно довела концерт до конца.

Ранее сообщалось о том, что Алсу ликвидирует свое концертное агентство спустя 24 года владения.