Пожар на глубине: почему в Забайкалье свалка дымит уже четыре месяца и что мешает ее потушить

Жители поселка Карымское и окрестных населенных пунктов Читинского округа уже четвертый месяц страдают от едкого дыма, распространяющегося с территории местного мусорного полигона. Как сообщил изданию «Чита.Ру» бывший глава поселения Александр Федоров, возгорание отходов произошло еще в январе 2026 года, однако за прошедшее время ситуация практически не изменилась: мусор продолжает тлеть, а ветер разносит смог вплоть до поселка Атамановка. Федоров охарактеризовал происходящее как полную бесхозяйственность и отметил, что в прежние годы за подобное бездействие последовало бы строгое наказание.

По словам экс-главы, тушение подобных глубинных пожаров на свалках — мероприятие крайне затратное и технически сложное, так как очаги тления находятся на значительной глубине. Действующий глава Карымского округа Олег Павлов в разговоре с корреспондентом издания подтвердил, что открытого пламени на полигоне действительно нет, однако отходы продолжают дымить, поскольку горение происходит на глубине порядка пяти метров. Он заверил, что ситуация находится под контролем, ведется постоянный мониторинг, а в непогоду, как, например, во время текущего снега с дождем, задымление практически исчезает.

Павлов также добавил, что для утилизации образующейся золы на полигоне предусмотрены специальные бетонные шлаковые ямы. Одной из возможных причин возникновения очага он назвал действия неизвестных лиц, которые могли поджечь мусор в попытке добыть металлолом, однако официальное заключение о причинах происшествия пока отсутствует. Глава округа положительно оценил активность местных жителей, которые, проявляя бдительность, привлекают внимание средств массовой информации к существующей проблеме. Сама свалка расположена в трех-четырех километрах от поселка, и жалобы на дым начали поступать от очевидцев еще в январе.