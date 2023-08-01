Пожар на заводе счетно-аналитических машин в Москве: эвакуировали 40 человек

По данным очевидцев, сначала там прогремел взрыв, а потом начался пожар, и дым идет с шестого этажа самого здания. Уточняется, что эвакуировать спасателям удалось 40 человек.

Здание завода располагается на Нижней Красносельской улице. Другие подробности уточняются, на данный момент нет информации о пострадавших.