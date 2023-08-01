Пожар на заводе счетно-аналитических машин в Москве: эвакуировали 40 человек
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
Вечером вторника, 1 августа, стало известно о пожаре на московском заводе счетно-аналитических машин. Подробности приводит ТАСС.
По данным очевидцев, сначала там прогремел взрыв, а потом начался пожар, и дым идет с шестого этажа самого здания. Уточняется, что эвакуировать спасателям удалось 40 человек.
Здание завода располагается на Нижней Красносельской улице. Другие подробности уточняются, на данный момент нет информации о пострадавших.