Пожар, охвативший крышу казанской пятиэтажки, распространился на более, чем полторы тысячи квадратных метров

От пресс-службы МЧС РФ поступила информация о том, что крыша многоэтажного дома в городе Казань была охвачена пожаром, который все еще распространяется по поверхности жилого здания. Об этом пишет ФАН

На данное время пожар занял площадь в 1,6 кв. м. К слову, случаи гибели жителей не зафиксированы. Также обошлось без пострадавших, поскольку каждый человек был оперативно эвакуирован спасательными службами.

Огонь возник на крыше дома, расположенного по улице Чехова, в среду 14 июня. Как заявили очевидцы, возгорание обнаружилось на последнем этаже пятиэтажного здания, а после перешло на крышу дома.

До этого стало известно, что сотрудникам МЧС удалось ликвидировать начавшийся пожар в одном из частных домов Брянска.