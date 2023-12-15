Пожар разбудил жителей многоквартирного дома в Тульской области

Огонь в квартире жителей Щекино разгорелся посреди ночи, людей эвакуировали по пожарной лестнице.

Инцидент произошел на улице Энергетиков в ночное время. Звонок в пожарную службу поступил в 2:50 по местному времени. Пожарные расчеты оперативно добрались до места возгорания и приступили к тушению огня через 6 минут после поступления сигнала.

Всего в процессе задействовали два расчета ПСЧ-31. Из квартиры, где разгорелся огонь, вызволили двух человек, спустив по пожарной лестнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщают Тульские известия, пожар потушили спустя три минуты. Таким образом, огонь ликвидировали меньше, чем за 10 минут.

ГУ МЧС России по Тульской области отмечает, что у хозяев квартиры сгорели постельные принадлежности. Однако что стало причиной происшествия пока выясняют.