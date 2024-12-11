В колонии в Башкирии произошел пожар

В башкирской колонии №4, которая расположена в городе Салават (на 152 километре трассы Уфа-Оренбург), случился пожар, сообщает управление МЧС России по региону в своем официальном телеграм-канале.

На данный момент известно, что пожар произошел на пилораме, которая расположена на территории колонии. На место происшествия сразу же были направлены силы МЧС России. Пока другие подробности о происшествии уточняются, но уже известно, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, ранее в Брянской области произошел мощный пожар на одном из производственных объектов - причиной случившегося стало попадание вражеского беспилотника. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.