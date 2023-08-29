Пожар в Геленджике угрожает редким животным в местном «Сафари-Парке»

Лесной пожар в Геленджике угрожает жизням редких животных, содержащихся в местном «Сафари-Парке». Об этом рассказал очевидец происшествия корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Местный житель сообщил изданию, что бушующий пожар в лесу Геленджика может угрожать жизням животных, находящихся в «Сафари-Парке». Он рассказал, что пожар быстро распространяется из-за ураганного ветра в регионе.

Ранее в МЧС РФ сообщали о том, что площадь пожара разрослась уже до пяти гектаров. На данный момент на месте происшествия работает до 195 пожарных. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на 5 тонн воды. Порывы ветра, распространяющие пожар, достигают 30 метров в секунду, рассказали в министерстве.