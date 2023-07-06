Пожар в ресторане «Пушкинъ» в Москве: полыхает крыша здания

Известно, что огонь охватил именно крышу здания на Тверском бульваре. Площадь возгорания составляет не меньше ста квадратов. Информации о пострадавших пока нет.

Известно, что люди и работники успели эвакуироваться. Густой черный дым от пожара виден за несколько километров, а вблизи заметны огромные языки пламени. На месте работают пожарные, информация уточняется.