Пожар в жилой многоэтажке в Москве охватил 9 этажей, часть жильцов заперты на балконах

В ночь на воскресенье, 14 декабря, произошел пожар в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы. По информации, предоставленной телеканалом РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах города, спасателям пришлось эвакуировать из охваченного огнем и дымом жилого здания порядка 40 человек.

Огонь охватил 54 метра кабеля, начав распространяться со второго этажа и быстро поднимаясь выше.

«Происходит горение в подъезде электрокабеля в кабельных каналах со второго по десятый этажи, система автоматической пожарной сигнализации не сработала», – заявил источник.

Из-за сильного задымления часть жильцов не смогла самостоятельно покинуть здание и была вынуждена оставаться на балконах. Спасатели провели эвакуацию. Пожар совсем недавно удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар.