Пожарная часть Каширы пополнилась новым автомобилем на базе Урал

На отдельный пост ПСЧ 302 территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» был доставлен новый пожарный автомобиль.

Автомобиль на базе Урал отличается от предыдущих моделей более высокой проходимостью по дорогам разного типа. Общий вес усовершенствованного автомобиля небольшой за счет установленного бочка для воды из пластика. Резервуар вмещает шесть тонн воды.

Исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников прибыл в расположении пожарно-спасательной части. Осмотрев новый автомобиль, он выразил уверенность в его надежности. Евгений Тертышников также встретился с сотрудниками и обсудил план профилактических мероприятий в каширских образовательных учреждениях.

«Обновление автопарка – это существенная поддержка наших пожарных и спасателей. Современная техника станет надежным подспорьем в спасении жизней людей, их имущества и предотвращения чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Евгений Тертышников.

Новый автомобиль доставлен в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья». Многофункциональный автомобиль предназначен для ликвидации возгораний и работы в рамках аварийно-спасательных операций.