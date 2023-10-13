Пожарная часть в Чехове получила новый пожарный автомобиль

Отметим, что в общей сложности в рамках госпрограммы Московской области «Безопасность Подмосковья на 2023-2027 годы» было закуплено 22 подобных автомобиля. Один из них был передан в Чехов.

«В том, что в условиях специальной военной операции наша материально-техническая база совершенствуется и мы получаем новую технику, большая заслуга правительства Московской области и непосредственно нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», - отметил Григорий Артамонов.

Стоит добавить, что пожарная часть в селе Новоселки обслуживает территориальный округ Баранцевский. Сейчас в подразделении трудятся 46 человек, за пожарной частью закреплено 6 единиц техники.