Пожарная часть в Чехове получила новый пожарный автомобиль
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Пожарная часть в селе Новоселки городского округа Чехов получила современный автомобиль-цистерну «Урал». Ключи от машины лично передал глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Отметим, что в общей сложности в рамках госпрограммы Московской области «Безопасность Подмосковья на 2023-2027 годы» было закуплено 22 подобных автомобиля. Один из них был передан в Чехов.
«В том, что в условиях специальной военной операции наша материально-техническая база совершенствуется и мы получаем новую технику, большая заслуга правительства Московской области и непосредственно нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», - отметил Григорий Артамонов.
Стоит добавить, что пожарная часть в селе Новоселки обслуживает территориальный округ Баранцевский. Сейчас в подразделении трудятся 46 человек, за пожарной частью закреплено 6 единиц техники.
«Новый автомобиль уже встал в расчет подразделения и станет дополнительной надежной защитой для наших жителей», - добавил Артамонов.