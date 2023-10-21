Пожарные на Урале спасли пенсионерку, под которой загорелась кровать

В Перми вовремя приехавшие на вызов пожарные успели вывести из горящей квартиры пожилую местную жительницу и, таким образом, спасли женщине жизнь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, запах дыма почувствовали соседи и вызвали спасателей. Позже выяснилось, что неосторожно обращение с огнем стало причиной тому, что у пенсионерки в квартире загорелась кровать и личные вещи.

«Бдительные соседи почувствовали запах дыма в квартире на первом этаже. К месту пожара были незамедлительно направлены 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Огнеборцы вынесли на свежий воздух пострадавшую пенсионерку, а благодаря слаженным действиям пожарных не было допущено распространение огня», — сообщили на сайте ведомства.

В настоящее время пожар потушен. Медики оказывают пострадавшей первую медицинскую помощь.