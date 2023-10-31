Пожарные округа Кашира получили новую автоцистерну

Автопарк 338-й пожарно-спасательной части, расположенной в посёлке Большое Руново городского округа Кашира, пополнился новой автоцистерной «Урал». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Техника оснащена привычными пожарными рукавами, ломами, штурмовыми лестницами, лопатами, багором, а также бензопилами, топорами и другим инструментом. Особенностью машины является высокая проходимость по бездорожью в любое время года и при любой погоде.

«Новая техника всегда радует. Этот Урал 5557 АЦ-6,0-40, на дизельном двигателе. 6,0 — это объем цистерны, и 40 литров в секунду выдает насос. Такие автоцистерны всегда используются при выездах на пожар. Проблем с проходимостью у машины нет, если только когда ранняя весна, когда земля становится рыхлая», — отметил водитель пожарной техники Вячеслав Кисляков.

Плюс в использовании такой машины в том, что у неё есть возможность везти большой объем воды в отдаленные поселения, где нет доступа к водоёмам и гидрантам. Пожарному экипажу достаточно добраться до места возгорания, размотать пожарные шланги и техника готова к тушению огня.

Как показали тренировочные занятия, проводимые личным составом ПСЧ № 338, от прибытия техники до её полной боевой готовности, уходит менее минуты.

Кроме того, большую роль в скорости прибытия огнеборцев на место пожара играет и поведение водителей на дороге. Как отмечает водитель пожарной техники Вячеслав Кисляков, автомобилисты в Кашире имеют хорошую культуру вождения, уступают дорогу и не обгоняют со стороны обочины.

«За 7 лет моей работы, когда ты проезжаешь с маяками и сиреной, хамского вождения я не наблюдал. Люди вежливо относятся, с пониманием. Уступают дорогу всегда», — подчеркнул Вячеслав Кисляков.

Пожарная автоцистерна будет задействована на территории обслуживания ПСЧ № 338. В нее входят поселок Новосёлки, Большое Руново, деревня Знаменское и другие, а также более 40 СНТ.