Пожарные округа Клин воздали почести иконе Божией Матери «Неопалимая купина»

С глубокой старины этот почитаемый образ считается оберегающим дома от огня, а для российских спасателей он также является символом защиты и заступничества. В этот день клинские сотрудники МЧС приняли участие в благодарственном молебне, который состоялся в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».



Молебен был отслужен протоиереем Игорем Ковалевым, настоятелем храма Серафима Клинского, расположенного в поселке Клин-9. Он также является ответственным за взаимодействие Клинского благочиния с правоохранительными органами и вооруженными силами.

«Икона «Неопалимая купина» впервые появилась у нас примерно в XIII веке, и ее история восходит к временам пророка Моисея, до Рождества Христова. Он стал свидетелем необъяснимого явления – горящего куста, не исчезающего. Это событие стало предзнаменованием Христа и Божией Матери,» – пояснил Игорь Ковалев.

Спасатели почитают «Неопалимую Купину» как свою покровительницу. В подтверждение этому, на официальной эмблеме МЧС присутствует изображение белой звезды с восемью лучами – символа Вифлеемской звезды и почитаемой иконы. В заключение молебного пения, по сложившейся традиции, состоялась церемония освящения пожарных машин святой водой.