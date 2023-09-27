Пожарный из Ленинского округа стал одним из лучших в стране

Буквально несколько дней назад в Перми прошли финалы смотров-конкурсов МЧС России на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный».

В первой номинации за победу боролись 11 специалистов из разных уголков страны от Санкт-Петербурга до Красноярского края. В итоге, один из самых достойных результатов показал начальник караула Ленинского пожарно-спасательного гарнизона 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области и получил бронзу.

На пути к победе Александр, как и его соперники демонстрировали теоретические знания и физподготовку. Каждый участник подготовил тематические выступления. Наиболее зрелищными для судейства, но сложным для конкурсантов стала демонстрация экстремальных способов спасения пострадавшего с помощью пожарного рукава. Кроме того, каждый участник блеснул своими неординарными навыками во владении аварийно-спасательным инструментом. Заключительным же этапом стала дистанция, на протяжении которой конкурсанты прошли 10 испытаний.

Пожарные в полной экипировке ликвидировали условные возгорания и вскрывали двери бензорезом, спасали пострадавших и поднимались на учебную башню. Начальникам караулов пришлось к тому дополнительно решать тактические задания по теоретическому тушению пожаров и спасению людей.