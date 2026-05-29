Пожары потушены, но есть жертвы: главные подробности массированного налета БПЛА 29 мая

Несмотря на усилия волгоградских врачей, спасти 55-летнюю пострадавшую не удалось. Налет беспилотников на завод синтетического волокна унес жизни двух человек, на месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Врачи оказались бессильны: последствия удара по Волжскому

Число жертв массированного налета беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область в ночь на 29 мая увеличилось. Как официально сообщили в пресс-службе мэрии города Волжского, пострадавшая во время удара по заводу синтетического волокна женщина скончалась в реанимационном отделении городской больницы.

55-летняя сотрудница предприятия была госпитализирована с места происшествия в крайне тяжелом состоянии сразу после падения обломков сбитого дрона.

Ранее глава региона Андрей Бочаров информировал, что на территории этого же химического завода на месте погиб 60-летний мужчина, дежуривший в ночную смену в качестве сотрудника охраны. Таким образом, количество погибших непосредственно на предприятии в Волжском выросло до двух человек.

Общая обстановка в регионе и экологический мониторинг

Ночная атака на промышленный кластер области носила комплексный характер. Помимо завода в Волжском, падение обломков БПЛА вызвало возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на юге Волгограда. Также незначительные повреждения получил многоквартирный жилой дом на улице Вершинина в Краснооктябрьском районе областного центра (выбиты окна, посечены балконы) — там одному жителю оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Текущий статус ликвидации последствий: