«Пожары, травмы, аварии»: выяснилось, как Солнцестояние повлияет на людей

Летнее Солнцестояние с древних времен считалось одним из самых важных событий в году.

Астролог Искра Бозон рассказала, как это явление повлияет на общее самочувствие людей и различные сферы их жизни, а также подсказала, как справиться с предстоящими трудностями.

«Совсем скоро наступят Астрономическое лето и одна из четырех важных точек года – Летнее Солнцестояние. В этот день энергия Солнца достигнет своего пика. Важно в ближайшие пару дней завершить, выйти на кульминацию процессов, начатых в марте», – заявила Бозон корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, данное событие «подсвечивает» спешку, эгоизм, эгоцентризм, конфликтность, жажду власти и признания, страсти, а также желание получить все здесь и сейчас.

«Работа над нашим «я» до сентября предстоит немалая. Венера, отвечающая за финансы, в том же положении – поэтому из-за своего непродуманного и импульсивного «хочу» или амбиций мы можем спешить в партнерских отношениях, проявлять алчность, невежливость по отношению к другим», – пояснила астролог.

Специалист отметила, что Уран создаст напряженный аспект. Это про неожиданности, аномалии, срывы планов.

«Медитация - один из лучших способов успокоить ум. Это прекрасный настрой на день и успокоение после трудного дня. Встретьтесь с родственниками. Если у вас с ними не очень хорошие отношения, сейчас самое время это изменить. Читайте, Близнецы тесно связаны с чтением, поэтому возьмитесь за список книг, которые вы хотели прочитать», – добавила Бозон.

Астролог подчеркнула, что Солнцестояние также намекает нам о «жарком астрологическом лете».

«Жарко на улице, в словах. Пожары, травмы, солнечные удары и аварии. Аккуратно с водой и на воде, могут быть ротавирусы и кишечные отравления. Желательно провести день активно: утром сделать зарядку, водные процедуры, а потом приступать к повседневным делам. Лучше всего выбраться на природу», – подытожила астролог.

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