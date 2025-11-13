Пожелания жителей учли в Павловском Посаде: в Теренино отремонтируют мост и установят освещение к концу года

Во время еженедельного объезда Павловского Посада глава округа Денис Семенов встретился с жителями и проверил проблемные территории.

В деревне Теренино местные жители пожаловались на аварийное состояние пешеходного моста и отсутствие освещения на тропе к деревне. Глава округа поручил отремонтировать мост и установить фонари до конца года.

Также внимание уделили Аллее Героев и подъездам к новому кладбищу: там зафиксированы ямы на дороге и переполненные мусорные баки. Коммунальным службам поручено навести порядок в кратчайшие сроки.

Кроме того, Семенов отметил недостаточную уборку внутридворовых территорий и большое количество незаконной рекламы на опорах. Эти вопросы также находятся на контроле администрации.