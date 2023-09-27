Пожилая женщина из Саратовской области созналась в убийстве 30-летней давности

Как пишет сайт aif.ru, еще в 1993 году в собственной квартире был убит мужчина, житель города Балаково. Его тело обнаружили только утром следующего дня. Однако того, кто совершил это преступление, не могли найти целых 30 лет.

Хотя это все же удалось сделать из-за случайного стечения обстоятельств. Недавно местная жительница была задержана в результате ДТП. Отпечатки ее пальцев совпали с теми, которые зафиксировали в квартире убитого. Но женщина оказалась лишь подругой самой преступницы.

Как выяснилось, еще 30 лет назад мужчина познакомился с двумя дамами, после чего пригасил их в гости. Там между ним и одной из женщин произошел конфликт. Местному жителю были нанесены удары по голове и шее. Подозреваемая, которой сейчас уже 63 года, призналась в совершенном преступлении.