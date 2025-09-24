Пожилая женщина потребовала брака от незнакомца

В Таиланде мужчине пришлось вызывать полицию из-за навязчивой поклонницы, которая приехала к его дому с требованием жениться на ней. Об этом также сообщает The Thaiger.

В таиландском городе Удонтхани 44-летний мужчина обратился в полицию из-за 60-летней поклонницы, которая приехала к его дому с чемоданом и требовала брака. Женщина длительное время преследовала его через соцсети, считая «самым красивым мужчиной в мире». Тан утверждает, что никогда не общался с ней близко и не давал поводов для отношений.

Прибывшие полицейские убедили женщину вернуться домой, хотя она продолжала восхищаться мужчиной. Позже выяснилось, что это не первая подобная попытка — поклонница ранее уже приезжала с вещами, хотя Тан оставил блогерскую деятельность 10 лет назад. Вероятно, его творчество стало причиной домогательств.

