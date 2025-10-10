Пожилую россиянку сняли на видео за разрушением могилы

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту осквернения места захоронения. Подозреваемой оказалась пожилая женщина, которая разрушала могилу своей знакомой. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

Конфликт между двумя женщинами продолжился даже после смерти одной из них. Известно, что 62-летняя жительница камчатского города неоднократно повреждала место погребения, руководствуясь личной неприязнью к усопшей.

Противозаконные действия пенсионерки были зафиксированы на видео. Эта запись распространялась в социальных сетях и в ходе мониторинга интернета привлекла внимание правоохранительных органов.

Родственники покойной ранее уже обращались в полицию с заявлением о вандализме. Однако тогда в возбуждении уголовного дела отказали. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры, которая потребовала привлечь виновную к ответственности по статье 244 УК РФ.

