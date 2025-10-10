Пожилую россиянку сняли на видео за разрушением могилы

«Лента.ру»: 62-летнюю женщину обвиняют в осквернении могилы на Камчатке

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту осквернения места захоронения. Подозреваемой оказалась пожилая женщина, которая разрушала могилу своей знакомой. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

Конфликт между двумя женщинами продолжился даже после смерти одной из них. Известно, что 62-летняя жительница камчатского города неоднократно повреждала место погребения, руководствуясь личной неприязнью к усопшей.

Противозаконные действия пенсионерки были зафиксированы на видео. Эта запись распространялась в социальных сетях и в ходе мониторинга интернета привлекла внимание правоохранительных органов.

Родственники покойной ранее уже обращались в полицию с заявлением о вандализме. Однако тогда в возбуждении уголовного дела отказали. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры, которая потребовала привлечь виновную к ответственности по статье 244 УК РФ.

