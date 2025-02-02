Пожизненно осужденный Галявиев перед нападением на школу испытал самодельную бомбу

Приговоренный к пожизненному лишению свободы казанский стрелок Ильназ Галявиев, напавший в 2021 году на школу и убивший девять человек, перед совершением преступления испытал самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Согласно собранным материалам, Галявиев с февраля по апрель 2021 года закупал компоненты для бомбы и собирал ее в своей квартире. В марте он четыре раза проводил испытания детонаторов в разных местах. Отмечается, что инструкцию по сборке бомбы стрелок скачал в интернете.

11 мая 2021 года Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, в которой он ранее учился. В результате нападения на школу погибли семеро детей и два учителя. 24 человека были ранены. Галявиев был задержан на месте происшествия.

После проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы стрелка признали вменяемым.

В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Срок преступник отбывает в исправительной колонии особого режима. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших и родственников погибших о компенсации морального вреда на 22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что приставы начали взыскивать 23 млн руб. с казанского стрелка Галявиева.