Приставы начали взыскивать 23 млн руб. с казанского стрелка Галявиева

Служба судебных приставов России начала процедуру взыскания с Ильназа Галявиева, которому был вынесен приговор за зверское преступление, унесшее жизни девяти человек в казанской гимназии №175. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.

Отмечается, что сумма к взысканию составила 23 млн 171 тыс. 956 руб.

Галявиев был приговорен к пожизненному лишению свободы за стрельбу, произошедшую в мае 2021 года. В школе он устроил взрыв и открыл огонь, в результате чего погибли семь детей и две учительницы. Ранения получили еще 24 человека.

Эта трагедия потрясла не только Казань, но и всю страну, спровоцировав широкий общественный резонанс и обсуждение вопросов безопасности в образовательных учреждениях.

Теперь в рамках исполнительного производства судебные приставы приступили к процедуре взыскания средств, которые, как ожидается, будут направлены на компенсацию ущерба, причиненного жертвам и их семьям.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло нападение на бригаду скорой помощи, в результате чего пострадал фельдшер.